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Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı

Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı
Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Amerika MLS ekibi Austin FC forması giyen Senegalli forvet Moussa Kalilou Djitte'yi 1 yıllığına kiraladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, bonservisi Amerika MLS temsilcisi Austin FC'de bulunan Senegalli futbolcu Moussa Kalilou Djitte'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Djitte! Ligue 1, Ligue 2, Super League ve MLS liglerinde top koşturan Moussa Kalilou Djitte ile kiralık olarak 1 yıllık anlaşma imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. 23 yaşındaki santrfor, kariyerinde Grenoble Foot 38, Sion, Ajaccio, Austin takımlarında forma giyerken, çıktığı 133 maçta, 26 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Serhat Barış - Gökhan Dağlı

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