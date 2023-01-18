Bandırmaspor, Tuzlaspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto TFF 1. Lig takımı Bandırmaspor'da Antalya kampı sonrası antrenman tesislerinde hazırlıklarını devam ettirirken, Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, kampı değerlendirdi. Bakkal, Tuzlaspor maçını yenerek güzel bir başlangıç yapmak istediklerini aktararak, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Çünkü çok fazla ara vermedik. İkinci yarının ilk haftasında BAY olduk. Ama 15-20 günlük bir aradan sonra ilk maçımıza çıkacağız.

Özellikle bizim ilk devrede kazandığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Gideceğimiz yol belli özellikle iç sahada oynayacağımız maçların önemi takım halinde çok iyi bilen bir grup var ona göre hazırlanıyoruz. Bir sorunumuz yok hazırız hem oyun anlamında hem de hedef anlamında yapılacakları bilen bir takım var. Özellikle içeride oynayacağımız 10 maçı kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü artık hedefe kitlendik hem takım olarak hem kulüp olarak hem de camia olarak yolumuz belirlendi artık. Geldiğim günde söylemiştim iyi bir takımla çalışıyorum. Kazandıkça isteyen hedefi yakaladıkça coşan bir takım var. Yeni transferle ile güçlendik ve iyi transferlerimiz var onları da Tuzlaspor maçında kullanacağız. Yaptığımız iki transfer oyuncumuz çabuk adapte oldular.

Tabi ilk maç çok önemli Tuzla maçı bizim lige iyi başlamak açıcından çok önemli maçlardan birine çıkacağız. Tabi destek çok önemli şimdiye kadar bireysel olarak çok destek aldık ama tabi tribünlerin dolması bizim için çok ayrı bir avantaj. Kaldığımız yerden devam edelim. Taraftar gurubumuzu da bu maça bekliyoruz. Bundan sonra 18 tane maçımız var. Bizim için her maç final niteliğinde takımımıza destek veren taraftarlarımızla ve takımızın coşkusu ile daha kolay kazanacağımızı düşünüyorum. Umarım ikince devre bizim için güzel bir başlangıç olur" şeklinde konuştu.

Serhat Barış - Gökhan Dağlı

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