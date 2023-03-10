Bandırmaspor'da İlker Püren ile yollar ayrıldı

Bandırmaspor'da, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında iç sahada alınan 1-0'lık Eyüpspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör İlker Püren ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Gökhan Dağlı - Serhat Barış

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.