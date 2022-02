Bangladeş halkı, iklim değişikliği nedeniyle göç ediyor

İklim değişikliği nedeniyle Bangladeş'in kıyı kesimlerinde deniz seviyesinin yükselmesi, tarım alanlarında tuzluluk oranının artması bölge halkını yeni çareler aramaya yönetti. Dünya Bankası verilerine göre her yıl 400 bin kişi, köylerinden ayrılıyor. Her gün yaklaşık bin kişi ise evlerini terk ederek başkent Dakka'ya akın ediyor. Yaşadıklarını alanları geride bırakarak Dakka'ya gelen Bangladeşliler, sokaklarda kaldı. Dakka'da yaşamaya çalışan Bangladeşliler, geceyi sokaklarda geçiriyor. Kıyı kesimde yaşayan toprak erozyonu nedeniyle evini terk eden Mahmud Ali of Khulna, 2008 yılında yaşanan kasırgada evini kaybettiğini ifade ederek, bugüne kadar ev sahibi olmadığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Khulna, “Her şeyimi kaybedince eşimle Dakka'ya geldik. İki yıldır Dakka'da sokaklarda yaşıyoruz” dedi.

Evleri ve kalacak yerleri olmayanların aksine bazı Bangladeşliler de geçici sığınaklara yerleştirildi. Eğitim ve sağlık haklarından yararlanamayan Bangladeşli çocuklar ise, tüm vakitlerini gecekondularda geçiriyor. Abdur Rahman adlı Bangladeşli ise, Dakka Yüksek Mahkemesi'nin önünde yaşam mücadelesi veriyor. Kendi evi, tarım alanları olan Abdur Rahman, şimdi bir sığınmacı gibi olduğunu ifade ederek, “Hiçbir yerde sığınak bulamadım. İnsanların verdikleri para ve yiyeceklerle hayatta kalmaya çalışıyorum” dedi.

Ülkede 2014 yılında yapılan araştırmaya göre, Dakka'da 3 bin 393 gecekondu bulunuyor.

Hossain Tarek