Bangladeş karanlığa gömüldü

Bangladeş'te ulusal elektrik şebekesindeki arıza nedeniyle başkent Dakka dahil ülkenin neredeyse tamamında elektrik kesintisi meydana geldi. Devlet tarafından işletilen Bangladeş Enerji Geliştirme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğu kesimindeki bir bölgede elektrik iletiminin kesildiği ve yaklaşık 140 milyon kişinin elektriksiz kaldığı ifade edildi.

Hossain Tarek

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