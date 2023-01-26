Bangladeş'te başlayan saklambaç oyunu Malezya'da bitti

Bangladeş'te bir çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı saklambaç oyunu Malezya'da sona erdi. Bangladeş'in Chittagong şehrinden 12 Ocak tarihinde bin 337 konteyner yükü ile ayrılan MV Integra adlı yük gemisi, 5 günlük deniz yolculuğunun ardından 16 Ocak tarihinde Malezya'nın Port Klang Limanı'na vardı. Demir atmış halde bekleyen gemide, konteynerlerin bulunduğu yük bölümünden bağırma ve vurma sesleri duyan mürettebat, durumu gemi kaptanına rapor etti. İncelemelerin ardından seslerin nereden geldiği anlaşılamayan gemi, acil durum halinde limana çekildi.

Kaan Çolak

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