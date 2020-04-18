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Bangladeş'te binlerce kişi salgına rağmen cenaze törenine katıldı

Bangladeş'te binlerce kişi salgına rağmen cenaze törenine katıldı
Bangladeş'te binlerce kişi salgına rağmen cenaze törenine katıldı

Bangladeş’te korona salgınına rağmen binlece kişi cenaze törenine katıldı.

Çin'de ortaya çıkarak kısa bir sürede dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedenliye ülkeler vatandaşlarına "evde kal" çağrısı yaparken Bangladeş'te kalabalık bir cenaze töreni düzenlendi. Ülkede bir ilahiyat hocasının hayatını kaybetmesinin ardından bugün binlerce kişi tedbirsiz bir şekilde cenaze törenine katıldı. Cenaze sonrası sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, ülke genelinde büyük tepkiye neden oldu. Öte yandan, konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Bangladeş'te yapılan son resmi açıklamaya göre Korona virüs vaka sayısı 2 bin 144'e yükselirken, 84 kişi virüs nedeniyle yaşamı yitirdi. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ülkede bir çok kişi yasağa uymayarak normal yaşamına devam ediyor.

Moshıur Rahman
 

 

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