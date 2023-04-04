Bangladeş'te çarşıda büyük yangın

Bangladeş'in başkenti Dakka'da giysi satılan bir çaşıda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 600 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangında can kaybı bildirilmezken, çarşı ve çevresindeki işletmelerin tahliye edildiği öğrenildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına ordunun da katıldığı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Hossain Tarek

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