İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti

Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti
Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti

Bangladeş’te son 24 saatte bin 153 yeni tip korona virüs vakası görülmesiyle toplam vaka sayısı 500 bin 713’e ulaştı.

Bangladeş'te korona virüs salgını zirve yaptı. İlk vakanın 8 Mart'ta görüldüğü ülkede, 9 ay sonra toplam virüs vakası 500 bini geçti. Bangladeş Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından verilen bilgilere göre; ülkede son 24 saatte yapılan 13 bin 316 test sonucunda bin 153 vatandaşta korona virüs tespit edildi. Yeni vakalarla toplam vaka sayısı 500 bin 713 olarak kayıt edildi. Ülkede, son 24 saate 38 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplan can kaybı sayısı ise 7 bin 280 oldu.

Öte yandan ülkede korona virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 437 bin 527 oldu.

Moshıur Rahman
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.