Bangladeş'te dang humması salgınında rekor

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte çoğu çocuk olmak üzere binden fazla dang humması vakası görüldüğü bildirildi. Ocak ayından bu yana ise 8 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yıl 13 bin 600'den fazla hastaya sivrisinek kaynaklı ateş teşhisi konuldu.

“Bangladeş'te gördüğümüz en kötü dang salgını”

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ayesha Akhter, "Dang humması vakalarının kaydını tutmaya başladığımız 2000 yılından beri, bu Bangladeş'te gördüğümüz en kötü dang salgını" dedi. Akhter, ülkede 50 bölgenin dang hummasından etkilendiğini ancak 20 milyondan fazla insanın yaşadığı başkent Dakka'nın daha fazla etkilendiğini, hastanelerin hastalara yer bulmakta zorluk çektiğini söyledi. Akhter, "Tüm devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin bu salgını gidermek için tüm kaynaklara sahip olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Dakka Tıp Fakültesi Hastanesinde, dang hastaları için özel bir bölüm açtık" ifadelerini kullandı.

Viral bir enfeksiyon

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Viral bir enfeksiyon olan dang humması, kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet verebiliyor. Hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen Haziran ve Eylül ile Aralık ve Mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre dünyada her yıl dang hummasından etkilenen milyonlarca insandan, tahminen 500 bini hastanede yatmayı gerektiren ciddi semptomlar gösteriyor ve bunlardan yaklaşık 12 bin 500'ü hayatını kaybediyor.

Hükümetten salgının yayılmasına yönelik önlemler

Hükümetin Hastalık Kontrol Bölümü, bu hafta yayınlanan bir rapora göre, ülke çapındaki hastalığın yayılmasına önlemek amacıyla WHO'dan sivrisinek popülasyon kontrol yöntemlerinin uygulanmasında teknik yardım istedi. Ek olarak, Sağlık Bakanlığının ulusal tedavi rehberleri geliştirdiği ve hastalığın yayılmasını önleme amaçlı çalışmaların yanı sıra günlük gazeteler yoluyla farkındalığı artırmanın hedeflendiği belirtildi.