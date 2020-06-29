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Bangladeş'te feribot battı: 30 ölü

Bangladeş'te feribot battı: 30 ölü
Bangladeş'te feribot battı: 30 ölü

Bangladeş’te, bir feribot karşı yönden gelen başka bir feribotla çarpıştıktan sonra battı. Kaza sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te bu sabah şehirlerarası yolcu taşıyan bir feribot, Chadpur şehrinden 60 yolcu ile Dakka seferine çıktı. İki katlı feribot, Buriganga nehrinde Dakka'ya gelmek üzereyken karşı yönden gelen başka bir feribotla çarpışarak battı. Olay yerine gelen itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, şuana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaştı. Birkaç yolcunun yüzerek kurtulduğunu belirtilirken ölü sayısının artması bekleniyor.

Öte yandan, feribotta yer alan yolcuların yakınları olay yerine akın etti.

Moshıur Rahman

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