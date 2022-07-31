Bangladeş'te hükümetin istifasını isteyen protestocular polisle çatıştı: 1 ölü, 50 yaralı

Bangladeş'in Bhola bölgesinde bulunan Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) binasının önünde bir araya gelen yüzlerce parti destekçisi yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hükümete istifa çağrısında bulundu.

Protesto esnasında polisle çatışan göstericilerden BNP Bhola Bölge Lideri Abdur Rahim kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 6'sı polis 50 kişi de yaralandı



Bhola Bölgesi Polis Müfettişi Mohammed Saiful Islam, protestocuların polise saldırdığını söylerken, durumun şu an için kontrol altında olduğunu bildirdi.

Hossain Tarek

