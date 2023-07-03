İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü

Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü
Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü

Bangladeş’teki Sugandha Nehri’nde petrol tankerinde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş’te petrol tankerinde patlama: 11 ölü - Tıkla İzle


Bangladeş'in Jhalkathi bölgesinde yer alan Sugandha Nehri'nde Sagar Nandini-2 adlı petrol tankerinde yerel saatle 18.00'de patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
İtfaiye ve Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Mizanur Rahman yaptığı açıklamada, Sagar Nandini-2'den petrol çıkarmak için gelen Sagar Nandini-4'e yangının sıçramasından endişe edildiğini dile getirdi.

Hossain Tarek
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.