Bangladeş'te soğuk havalar nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'de, bu yıl Kasım ayında başlayan soğuk hava ve rota virüsü nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşadı. Ülkenin sağlık yetkileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'dan 28 Aralık tarihine kadar ülke genelinde 50 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, soğuk aylarında artış gösteren grip ve zatürre gibi hastalıkların da eklenmesiyle nüfusun büyük çoğunluğunun hastanelere kaldırıldığı vurgulandı. Bangladeş'de halkın soğuk havaya alışık olmaması, soğuğun etkilerini arttırıyor.

Ülke genelinde en düşük sıcaklık, bugün kuzeyindeki sınırındaki Tetulia kentinde 4,5 derece olarak kaydedildi. Bangladeş Meteorolojisinin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde şiddetli rüzgarın azalması ancak soğuk havanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Moshıur Rahman