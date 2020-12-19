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Bangladeş'te tren otobüse çarptı: 12 ölü, 5 yaralı

Bangladeş'te tren otobüse çarptı: 12 ölü, 5 yaralı
Bangladeş'te tren otobüse çarptı: 12 ölü, 5 yaralı

Bangladeş’te yolcu otobüsüyle trenin çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.

Bangladeş'in kuzeyindeki Joypurhat şehrinde, Parbatipur'dan Rajshahi kentine giden bir yolcu treni, hemzemin geçitte yolcu otobüsüne çarptı.

Sabah erken saatlerde geçit görevlisinin uyuması sonucunda meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların hastanede yoğun bakımda tedavi gördükleri bildirildi. Kaza sonrası Rangpur eyaletinde bazı tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Öte yandan, Bangladeş Demiryolu Bakanlığı'nın Halkla İlişkiler Sorumlusu Soriful Alam, olay ile ilgili 4 kişilik soruşturma ekibi kurulduğu ve ekipten 3 gün içerisinde rapor beklendiğini açıkladı.

Moshıur Rahman
 

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