Bangladeş'te Türk dizilerine büyük ilgi

Bangladeş'te Ertuğrul Gazi, Kuruluş Osman, Destan, Söz gibi Türk dizileri büyük beğeni ile takip edilirken, başkent Dakka caddelerine de Kuruluş Osman afişleri asıldı. Özel televizyon kanallarında dublaj tekniğiyle yayınlanan diziler sadece kentlerde değil, köylerde de izleniyor. Türk dizilerinde uygunsuz sahneler bulunmadığını, kültürlerine uygun olduğunu ve bu sayede de dizileri ailecek izleyebildiklerini belirten Sharmin Akhter, “Önceden Hint dizilerini izlerdik. Artık Türk dizilerini Bengalce dublajlı şekilde izleyebiliyoruz. Bu dizilerle Müslümanların tarihini öğreniyoruz” dedi. Bangladeşli Gazeteci Yasser Arafat ise Türk dizilerini ilk bölümlerinden itibaren merakla takip ettiğini belirterek, “İlk olarak Ertuğrul Gazi'yi izlemeye başladım, ilk bölümü izledikten sonra birkaç gün içinde tüm diziyi bitirdim. Çünkü ilk bölümü izledikten sonra tüm seriyi izlemek için sabırsızlandım. Bu dizileri izleyerek Müslümanların tarihini öğrenebiliriz” ifadelerine yer verdi.

Çocuklar da izliyor

Ülkede sadece yetişkinler değil, çocuklar da Türk dizilerini izlemekten oldukça keyif alıyor. Eskiden Hintçe ve Bengalce çizgi filmler izlediklerini belirten 5. sınıf öğrencisi Saima Sada, artık YouTube'da küçük kardeşi ile birlikte Kuruluş Osman dizisini izlediğini söyledi. Türk dizileri sayesinde Müslümanlık ile ilgili bilgiler öğrenebileceğini belirten Sada, artık çizgi film yerine Türk dizilerini izlediğini ifade etti.

Hossain Tarek

