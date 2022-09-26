Bangladeş'teki tekne faciasında can kaybı 51'e yükseldi

Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde dün çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan tekne batmış, bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Bölge Polis Şefi Sirajul Huda yaptığı açıklamada, yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda can kaybının 51'e yükseldiğini ifade ederek, 15 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

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