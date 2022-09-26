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Bangladeş'teki tekne faciasında can kaybı 51'e yükseldi

Bangladeş'teki tekne faciasında can kaybı 51'e yükseldi
Bangladeş'teki tekne faciasında can kaybı 51'e yükseldi

 Bangladeş'in Panchagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batan teknede can kaybı 51’e yükseldi. Yetkililer, 15 kişiden ise haber alınmadığını aktardı.

Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde dün çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan tekne batmış, bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Bölge Polis Şefi Sirajul Huda yaptığı açıklamada, yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda can kaybının 51'e yükseldiğini ifade ederek, 15 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

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