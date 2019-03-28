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Bangladeş'teki yangın faciasında 5 kişi öldü

Bangladeş'teki yangın faciasında 5 kişi öldü
Bangladeş'teki yangın faciasında 5 kişi öldü

Bangladeş’in başkenti Dakka’da yanan binadan kaçmaya çalışanlar düşerek yaralandı. Alevlerin kısa süre içerisinde binayı sardığı olayda can pazarı yaşandı.

Bangladeş’teki yangın faciasında 5 kişi öldü - Tıkla İzle

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada çıkan yangında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Binadakiler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kendi çabalarıyla binadan kaçma girişimde bulunanlardan bazıları düşerek ciddi şekilde yaralandı. Yangının çıktığı Banini bölgesindeki Kemal Atatürk Caddesi'nde yüzlerce kişi binadakileri kurtarmak için yardıma koştu. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, yangın faciasında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.  

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