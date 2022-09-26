Banka önünde metrelerce promosyon kuyruğu oluştu

Beylikdüzü'nde vatandaşlar, özel bir bankanın önünde promosyon ücretlerinin 7 bin 500 liraya kadar çıkmasıyla sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Banka önünde saatlerce bekleyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Uzun süre beklemesine rağmen sıra sebebiyle işlemlerini mesai saatinden önce halledemeyen vatandaşlar ise duruma isyan etti.

Mert Yıldırım - Hakan Polat



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