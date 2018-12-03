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Banka para nakil aracı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Banka para nakil aracı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Banka para nakil aracı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bankanın paralarını taşımakta olan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Sarıgöl yönünden Alaşehir istikametine gitmekte olan Mustafa Y.yönetimindeki para taşıyan kurye aracı kaza yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl yönünden Alaşehir istikametine gitmekte olan Mustafa Y. yönetimindeki 34 ZN 2716 plakalı bir bankaya ait para nakil aracı, Katırlı mevkiinde önünde seyreden İbrahim Ş. yönetimindeki 45 ZN 360 plakalı pikaba çarptı. Kazada sürücü Mustafa Y. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan diğer araç sürücüsü ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.  

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