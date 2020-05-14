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Banka şubeleri 15 ilde 18 Mayıs günü kapalı olacak

Banka şubeleri 15 ilde 18 Mayıs günü kapalı olacak
Banka şubeleri 15 ilde 18 Mayıs günü kapalı olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15 ildeki banka şubelerinin 18 Mayıs günü kapalı olacağını duyurdu. Birlik, edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs olan müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs'a ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulduğunu bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği 18 Mayıs günü sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden aldığı karar ile kısıtlamanın uygulanacağı 15 ilde bankaların 18 Mayıs günü kapalı olacağını bildirdi.

TBB yönetim kurulu 18 Mayıs günü banka şubelerinin kapalı olacağına ilişkin aldığı kararı yazılı olarak açıkladı.
Yapılan duyuruda "Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir. Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs olan müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs'a ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur. Üyelerden, kararda yer alan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs tarihli edimlere ilişkin TBB Risk Merkezi'ne bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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