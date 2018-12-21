Banka yöneticisinin sır intiharı

Olay, Sarıyer Tarabya Mahallesi Lale Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, çalıştığı bankanın Maslak'ta bulunan genel merkezine gitmeyen Ü.Ç.'yi arayan arkadaşları kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine Ü.Ç.'nin evine gelen arkadaşları zile bastı. Kapının açılmaması üzerine arkadaşları çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren iş arkadaşları Ü.Ç.'yi asılmış halde buldu. Korkunç manzara karşısında şoka giren arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ü.Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Ü.Ç.'nin iş arkadaşı Akın Yılmaz, ''Sabah işe gelmedi. Bir süre aradık. Ancak ulaşamadık. Evine geldik, kapı kapalıydı. Çilingir yardımıyla içeri girdik ve şok manzarayla karşılaştık. Bankamızın başı sağolsun'' ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri dairede incelemelerde bulundu. Çalışmaları olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da yerinde takip etti. Çalışmalar sırasında Ü.Ç.'nin bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Ü.Ç.'nin mektubunda çalışma arkadaşları ve ailesine veda ettiği öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ü.Ç.'nin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Oğuzcan Yazar