Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas'ın 63. markasını aldı

Milas'ta bir banka şubesinde yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Duygu Ilbıra, köşesine çekilip dinlenmek yerine üretici olmayı seçti. Milas'ın Ahmetli mevkiindeki 60 dönümlük zeytinliğini daha önce ortaklar aracılığıyla işleten Duygu Ilbıra kolları sıvayarak zeytin ve zeytinyağı üreticisi oldu. Bu süreci "Zeytinliğimizi daha önce ortaklarımız işletiyordu. Emekli olduktan sonra bu işe bir de kendim bakayım, öğreneyim derken birden kendimi işin içinde buldum. Giderek iş büyüdü, makineli tarıma yöneldim" diye anlattı.

Milas zeytinyağının coğrafi işaretle tescillenmesinden sonra markalı üretime yöneldiğini belirten Duygu Ilbıra, Milas zeytinyağında 63'üncü markayı aldı. Hedefinin AB coğrafi işareti standartlarında zeytinyağı elde edip bunları "Ilbıra" markasıyla ihraç etmek olarak belirleyen Duygu Ilbıra, "Duygunun Bahçesi" adıyla oluşturduğu internet sitesi üzerinden satışlara başladı.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin yanı sıra bahçesinin bir bölümünde organik olarak çeşitli meyve ve sebzeler de üretmeye başlayan Duygu Ilbıra, yetiştirdiği meyvelerden çeşitli reçeller yapıp internet üzerinden satışa sunuyor.

Milas zeytinyağının AB'den coğrafi işaret alması üzerine Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'i ziyaret ederek teşekkür eden Duygu Ilbıra, Milaslı bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi olarak AB coğrafi işaretinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Ilbıra, "Yıllardır zeytinyağımızı yok pahasına, toptan satmak zorunda kalıyorduk. MİTSO'nun coğrafi işaret almasıyla birlikte bizler üretici olarak ne kadar değerli bir ürün ürettiğimizin farkına vardık. Tüketiciler de Milas zeytinyağının ne kadar değerli bir yağ olduğunu keşfetti. Bunu siz sağladınız, MİTSO sağladı. Bir üretici olarak size çok teşekkür ederim" dedi. Ürettiği ve markalaştırdığı zeytinyağıyla Muğla İl Tarım Müdürlüğünün düzenlediği "Muğla'nın en iyi zeytinyağları" yarışmasına da başvuruda bulunan Duygu Ilbıra, hedefinin her yıl ödüller kazanacak kalitede zeytinyağı üretmek olduğunu söyledi.

Duygu Ilbıra'ya, bilinçli bir üretici olarak zeytinyağında markalı üretime yöneldiği için teşekkür edip kutlayan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer "Sizi bilinçli bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi olarak kutluyorum. Üreticilerimiz bu konuda ne kadar bilinçlenirse Milas zeytinyağı da o kadar değer kazanacaktır. Sonuçta bundan hem üreticilerimiz, hem bölge ekonomimiz, hem de ülke ekonomisi kazançlı çıkacaktır. Üreticilerimiz, sadece yurtiçindeki tüketicilere değil aynı zamanda yurtdışındaki pazarlara da yönelmelidir. Biz de MİTSO olarak bu konuda üreticilerimize her zaman destek olacağız" dedi.