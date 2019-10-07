İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor

Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor
Bankadan para çekmek için evden ayrılan kadından haber alınamıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, bankadan para çekmek evinden ayrılan Huriye Helvacı'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, oğluyla birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gelen Huriye Helvacı (53), burada bir süre vakit geçirdi. Ardından Balçıkhisar köyüne giden Helvacı, burada bir gece konakladıktan sonra geçen çarşamba günü ilçe merkezindeki bir bankadan para çekmek için köyden ayrıldı. İlerleyen saatlerde annesinin geri dönmemesi üzerine şüphelenen Ali Helvacı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, her yerde kayıp kadını arıyor. Durumu sosyal medyadan paylaşan Ali Helvacı, annesinin izine rastlayanların kendilerine haber vermeleri için ricada bulundu.

Güvenlik ekipleri, 6 gündür kayıp olan Huriye Helvacı'yı arama çalışmalarına devam ediyor.

Recep Dikici

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.