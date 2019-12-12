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Bankalararası Kart Merkezi'nden ‘güvenlik' açıklaması

Bankalararası Kart Merkezi'nden ‘güvenlik' açıklaması
Bankalararası Kart Merkezi'nden ‘güvenlik' açıklaması

Türkiye’de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin iddialara BKM’den açıklama geldi. Açıklamada “Zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır” denildi.

Bankalararası Kart Merkezi, kart güvenliğiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Basına yansıyan, Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir.

Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir. Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Tüm kullanıcılar kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye bilgiguvende.com adresinden her zaman ulaşabilmektedir” ifadeleri yer aldı.

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