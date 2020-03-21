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Bankamatikten para çekenler için Korana Virüs tedbiri

Bankamatikten para çekenler için Korana Virüs tedbiri
Bankamatikten para çekenler için Korana Virüs tedbiri

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsten korunmak için farklı yollar denenerek tedbirler alınıyor.

Vatandaşların direk teması ile bulaşma özelliği bulunan Korona virüse önlem almak için Rize'nin Ardeşen ilçesinde bankamatik önlerinde bir dizi önlemler alındı. ÇAYKUR tarafından yapılan açıklama ile üreticilere verilecek olan destekleme primleri vatandaşlarına banka hesaplarına aktarıldı. Bunu duyan vatandaş ise bankaların ATM'lerine koştu. Ardeşen Belediyesi bu kapsamda bir dizi önlemler aldı. Bankaların ATM kuyruklarında birbirleri ile vatandaşların temas etmemesi ve belli mesafede durmaları için çizgilerle şeritler oluşturuldu.

Öte yandan ATM'lere yapılan işlem öncesi ve sonrasında vatandaşların hijyen açısından temiz olmaları için ATM yanlarına dezanfektanlar monte edildi.

Mustafa Özyanık
 

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