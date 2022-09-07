Bankaya giderken elindeki paralar rüzgarla savruldu: Vatandaşlar tek tek yerden topladı

Olay, saat 14.30 sıralarında Kırıkkale'de Zafer Caddesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iş yerinden ayrıldıktan sonra bankaya para yatırmaya giderken elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarında etkisiyle banknotlar caddeye savruldu.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların çevreye saçılan banknotları toplamak için seferber olduğu yer alıyor. Bazı vatandaşlar banknotları havada yakalarken bazı vatandaşlar da rüzgarın savurduğu banknotları tek tek yerden topladı. Onlarca vatandaş tarafından eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi.

Hasan Ay