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Bankayı dolandıramadan yakalandılar

Bankayı dolandıramadan yakalandılar
Bankayı dolandıramadan yakalandılar

Kahramanamraş’ta “resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık” operasyonunda bir bankayı 87 milyon lira dolandırmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık” suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 2 kişinin Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir bankada olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin bankada sahte olduğu değerlendirilen resmi evraklar ile kamulaştırma parası adı altında, 87 milyon lira bankayı dolandırmaya çalıştığı belirlendi. İki ayrı adreste yapılan aramada 2 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda resmi evrak, 2 adet 7.65 çapında tabanca ile çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Olay şüphelilerinden M.T. adliyeye sevk edildi.

Halil Ulubey

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