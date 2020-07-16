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'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar

Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır’da son buldu. İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan Afganlar, İstanbul diye Diyarbakır'da yollara bırakıldı.

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır’a bıraktılar - Tıkla İzle

Afganistan'daki savaştan ve işsizlikten kaçan grup, önce İran'a geçti. Oradan insan kaçakçılarıyla anlaşan grup, sınırı kaçak geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. İnsan kaçakçılarıyla anlaşan düzensiz göçmenler, önce İstanbul'a ardından Avrupa ülkelerine gitme umuduyla yola çıktı. Ancak kaçakçılar düzensiz göçmenlerin bir kısmını Van'da, bir kısmını ise İstanbul diye Diyarbakır'da bırakarak ortadan kayboldu.

Göçmenlerden Abdulkadir Mustafa Abdulzer, Afganistan'dan İstanbul'a geldiğini, 120 kişi ile 30 gün yürüdüklerini kaydederek Diyarbakır'ın İstanbul olduğunu zannettiğini söyledi.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç

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