Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı

Hırsızlık girişimi Kadıköy İskelede sabah saatlerinde meydana geldi. Bankta uzanarak uyuyan vatandaşın yanına yaklaşan şahıs telefon ile konuşuyor gibi yaparak el çabukluğu yöntemiyle uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı. O anda uyanan adam cüzdanını çalmaya çalışan adamı eliyle iterek tepki gösterdi. Cüzdanı çalmaya çalışan şahıs ise telefon ile konuştuğunu işaret etti. Hırsızlık girişimine sinirlenen uyuyan adam tepki göstererek olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aykut Zor