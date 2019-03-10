Banyo küvetinin arkasından uyuşturucu çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir ikamet ve bodrum katında arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da katıldığı aramada, banyodaki küvetin arkasına gizlenmiş vaziyette 5 paket halinde toplam 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi.



Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak İran uyruklu Y.E. ve S.E. isimli 2 şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Mehmet Salih Akkuş

