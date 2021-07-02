Banyo sobasından çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Burdur Konak Mahallesi, Kalekapı Caddesi'nde yabancı uyruklu Abdulkerim Mohammed'in (34) yaşadığı evde yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların üzerine olay yerine Burdur Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Banyo sobasında yakılan yünlerden çıkan kıvılcımın soba kenarında kurumaya bırakılan kıyafetlere sıçraması sonucu çıkan yangın bir anda büyüyerek evin diğer odalarına yayıldı.

Yangın mahalline sevk edilen itfaiye ekipleri yangına anında müdahalede bulundu. Baba, anne ve 4 çocuğun dumandan etkilendiği yangında evde bulunan eşyalar zarar gördü.

Dumandan etkilenen çocuklara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca itfaiye ekipleri yanan evden kömürü hala yanmakta olan nargile çıkardı. Yangına anında müdahalede bulunan itfaiye eri, “112 ekipleri tarafından yangın ihbarı aldık. Hemen olay yerine geldik. Solunum cihazlarımızı takıp hemen içeri girdik. Yoğun duman ve alev vardı banyo kısmında. Banyo sobasının yanına kurusun diye bırakılan elbiseler tutuşmuş ve yanmaya başlamış. Çok yoğun duman vardı. Söndürdük. Dumanı tahliye ediyoruz şuanda” diye konuştu.

Cemal Turan Kaya

