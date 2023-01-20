Baraj doluluk oranı yüzde 15 düşen Yalova'da su tasarrufu çağrısı

Başkan Vekili Tutuk, su seviyesi kritik eşiklere gelen Gökçe Barajı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. 36 milyon metreküplük barajda 3 milyon 500 bin metreküp suyun kaldığını anlatan Tutuk, “Barajımızın yüzde 85'i tükendi.

Barajda doluluk oranı yüzde 15. Barajımıza Selimandıra ve Kurtköy gelen 2-3 dereden su takviyesi yapıyoruz. Hiç yağmur yağmasa dahi şu andaki suyumuz ilimizin ihtiyacına 2 ay yeter. 2 ay yeter deyip tasarrufu elden bırakmayacağız. 12 ay yapmamız gereken tasarrufu bu aylarda yağışın olmaması biraz daha artırmak zorundayız. Toplum bilincini oluşturmak zorundayız” dedi.

Barajın Yalova'ya günlük 80 bin metreküp su sağladığını anlatan Tutuk, “Ocak ayının sonlarına geliyoruz. Şubat ayı sonunda hala kar ve yağmur yağmazsa çok ciddi tasarruf tedbirlerini Yalova Belediyesi olarak olacağız. Şubatın sonuna kadar hala Yalova'da kar ve yağmur yağmazsa mart ayında su kesintilerine başlayabiliriz” ifadesini kullandı.

Erhan Erdoğan - Zeynep Taştan



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