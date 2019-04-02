Baraj Gölü doldu köy camisi sular altında kaldı

2018 yılında yapımı tamamlanarak su tutmaya başlayan Kars Barajı ile birlikte çevre köyler de boşaltıldı. Hızla dolan baraj gölünde birçok ev sular altında kalarak kayboldu. Susuz Çamçavuş köyü camisi de yavaş yavaş sular altında kalmaya başladı.

Boşaltılan Çamçavuş köyünde sular altında kalan cami görenleri şaşırtırken, çok sayıda fotoğraf sanatçısının da bölgeye giderek fotoğraf çektiği oraya çıktı.

Kars'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çamçavuş köyü camii havaların ısınmasıyla birlikte hızla eriyerek Kars Çayı'na karışan kar sularının da baraj gölünde toplanmasıyla birlikte tamamen sular altında kalarak kaybolacak.

Kars Barajının su tutmasıyla birlikte baraj gölü içerisinde kalan Boğaz köy ve Çamçavuş köyü yetkililer tarafından boşaltılmıştı. Boşaltılan köylerden birisi olan Çamçavuş köyünde önce evler, adından cami sulara gömüldü. Caminin sular altında kalması ise kameralara yansıdı.

Işık Çapanoğlu