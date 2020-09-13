İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baraj gölüne uçan araçtan sağ kurtarıldılar

Baraj gölüne uçan araçtan sağ kurtarıldılar
Baraj gölüne uçan araçtan sağ kurtarıldılar

Tokat’ın Almus ilçesinde baraj gölüne uçan araçta bulunan 4 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Almus ilçesi Karadere köprüsü mevkinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Murtaza Aslan (55) idaresindeki Fiat marka 34 FJY 89 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Almus Baraj gölüne devrildi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten baraja uçan araç sürücüsü ile birlikte Aşur, Zeynep ve İpek Aslan yaralandı. Tekne yardımı ile kaza mahallinden kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Nurhan İçmez
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.