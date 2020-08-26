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Baraj keyfi kabusa döndü

Baraj keyfi kabusa döndü
Baraj keyfi kabusa döndü

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde bulunan baraja piknik yapmak için gelen ailenin piknik keyfi adeta kabusa döndü.

Baraj keyfi kabusa döndü - Tıkla İzle

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde bulunan Bozca barajına piknik yapmak üzere Kayseri'den gelen aileden iki kişi baraja yüzmek için girdi. Baraja giren yakınlarının gözden kaybolması üzerine aile üyeleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler barajda arama çalışmaları başlattı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama sonrasında kısa sürede barajda boğulmak üzere olan 38 yaşındaki Mustafa Avut çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından burada yapılan müdahalenin ardından genç adam Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Barajda kaybolan bir kişiyi ise AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları devam ederken ailenin ise acı bekleyişi devam ediyor.

Şerif Taşar
 

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