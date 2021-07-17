Baraj suları çekildi, cami ve okul ortaya çıktı

Suları çekilince ortaya çıkan Boğazköy Camisi, köy okulu ve yaşadıkları eski evlerinin kalıntılarını görmek için vatandaşlar bölge akın ederken, ortaya çıkan cami ve okul havadan görüntülendi.

Yapımı 2018 yılında tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü'nün suları altında kalan eski Boğazköy, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte çekilen sularla beraber yeniden ortaya çıkarken, çocukluklarının geçtiği köyü görmek için vatandaşlar da Boğazköy'e geliyor.

“Burada doğdum burada büyüdüm”

Boğazköy'de doğup büyüdüğünü ifade eden Yaşar Omak, “Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Bu camide namaz kıldım. Bu okulda okudum. Köyümüz bu şekilde sular altında kaldı. Bir ay öncesine kadar minarenin yarısına kadar sular altındaydı. Sulamak için barajı açmışlar. Bizde buraları görmek için geldik. Üzülüyorum çocukluğumun geçtiği, büyüklerimiz mezarları burada, akrabalarımız var, arkadaşlarımız var bu şekilde görünce üzülüyoruz” dedi.

“Bir öncesine kadar sular altındaydı”

Bir ay öncesine kadar caminin sular atında olduğunu belirten vatandaşlar, “Yaklaşık bir ay öncesine kadar cami minaresinin yarısına kadar ve arkamda gördüğünüz okul tamamen sular altındaydı. Şuan sular çekilmiş baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte cami ve okul, hatta eski Kars-Göle-Ardahan yolu da ortaya çıktı. Güzel bir duygu, geldik baktık gördük.

Kars'ta kapakları kapatılarak su tutmaya başlayan Kars Barajı, suların yükselmesiyle birlikte baraj gölünde kalan köy evleri, köy camisi ve okul, baraj kapaklarının açılmasıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Yaşadıkları eski köyü görmek için vatandaşlar Boğazköy'e geliyor. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı eski köyden geriye cami, okul ve evlerin kalıntıları kaldı.



Işık Çapanoğlu



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