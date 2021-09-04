Baraj suları çekildi ‘tarih' ortaya çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Aras Nehri üzerinde kurulan 142 metre yüksekliğinde, 600 milyon metreküp depolama ve 450 milyon metreküp aktif hacme sahip olan Türkiye'de asfalt çekirdekli kaya dolgu tipinde dizayn edilen ilk baraj olan Karakurt HES Barajı da kuraklıktan nasibini aldı.

Karakurt Barajı'nın sularının çekilmesiyle birlikte harabeye dönmüş köy ile köyde bulunan aralarında 2 kilise, okul, geçmişte Kuyumcular Çarşısı olduğu ileri sürülen tarihi tescilli yapılar ile birlikte köy camisinin bulunduğu toplam 20 tarihi mekan gün yüzüne çıkarken, suyun yıktığı tarihi yapılar görenlerin yüreklerini sızlattı.

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan eski köyde tarihi binalar da keşif çalışmaları yapılırken, tarihi binaların içler acısı durumları ise kameralar yansıdı.

“20 taşınmaz sular altında kaldı”

Korum altında olması gereken tarihi yapıların sular altında bırakılarak edata yıkıldığına dikkat çeken köylülerden Burhan Bozkurt, “Kültürel varlıklarımız olan tarihi yerlerimizi sular altına alındı. En az 20 tane taşınmaz var. Hepsi tarihtir. 2 tane kilisemiz var. Bir sürü tarihi yapı evlerimiz vardı. Hepsi sular altında tahrip oldu, yok oldu. Kilisler var onlar yok olmuş, okul vardı onlar yıkılmış. Yani su her yeri yok etmiş. Burada barajın olmaması gerekirdi. Bu tarihi göz göre göre yok ettiler. Bu tarihi binaların bir taşını kimse alamaz da, yapamaz da, her tarafı su perişan vaziyette bıraktı” dedi.

Kuraklıktan dolayın baraj sularının çekilmesiyle birlikte adeta savaş alanı dönmüş bir vaziyette ortaya çıkan eski Karakurt köyünde, gün yüzene çıkan tarihi mekanların ne olacağı bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yeniden baraj sularının yükseleceğini ifade eden köylüler, yetkililerden tarihi mekanlar için önlem alınmasını istedi.

Karakurt HES Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan 2 kilise ve 20'ye yakın tarihi mekan arasında 1949 yılında karakol olarak kullanılan bina da bulunuyor. Binanın üzerinde, “T.C. Karakurt Karakolu 1949” yazıyor.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç