İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baraj suyu çekildi, binlerce balık telef oldu

Baraj suyu çekildi, binlerce balık telef oldu
Baraj suyu çekildi, binlerce balık telef oldu

Batman’da baraj suyunun çekilmesi sonucu binlerce balık telef oldu.

Baraj suyu çekildi, binlerce balık telef oldu - Tıkla İzle

Uzun süredir yağış almayan Ilısu Barajında su seviyesi minimum seviyeye düştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruyan göletlerde havasız kalan yüz binlerce yavru balık telef olurken küçük su birikintilerinde sağ kalan balıklar ise kurtarılmayı bekliyor. Batman'da Zilek köprüsü yakınlarındaki Ağıl köyünde Ilısu Baraj göletinde yaşanan balık ölümlerine çevreciler tepki gösterdi. Baraj suyunun çekilmesiyle göletteki yüz binlerce yavru balığın kıyıya vurduğunu gören çevre sakinleri, duruma müdahale edilmesini talep etti.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, bu tür olayların sıklıkla yaşanacağını savundu. Argunağa, "Bunun gibi nice olaylar olacak. Barajlar, hidroelektrik santralleri çalıştığı müddetçe sular çekilecek. Yetkilileri her zaman için etkin tedbirler almaya davet ediyoruz. Bu büyük bir suçtur, tedbir alınmazsa sorumsuzluktur" dedi.

Balıkların telef olmasına tepki gösteren Batman Sağlık ve Çevrecilik Derneği Başkanı Sıtkı Güneş ise yüz binlerce yavru balığın telef olduğunu, bir o kadarın da telef olmak üzere olduğunu belirtti. Güneş, "Ilısu Baraj göletinde yüz binlerce yavru balığın telef olduğunu, o kadarının da telef olmak üzere olduğunu duyduk. Canlıları korumak insan olarak hepimizin görevidir. Yetkililerden de isteğimiz, bu tür olaylar karşısında biraz daha duyarlı olmalarıdır. Bir an önce bu duruma müdahale edilip telef olmak üzere olan balıkların kurtarılması gerekir" diye konuştu.

Osman Arslan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.