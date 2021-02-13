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Barajda 3 kişinin öldüğü kazada yeni detay: 8 yıl sonra aynı kaderi paylaştılar

Barajda 3 kişinin öldüğü kazada yeni detay: 8 yıl sonra aynı kaderi paylaştılar
Barajda 3 kişinin öldüğü kazada yeni detay: 8 yıl sonra aynı kaderi paylaştılar

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Derbent Baraj Gölü'ne uçan kamyonette hayatını kaybeden baba ile oğlunun, 2013 yılında Altınkaya Baraj Gölü'ne uçarak hayatını kaybeden ailenin küçük oğluyla aynı kaderi paylaştıkları ortaya çıktı.

Dün akşam üzeri meydan gelen kazada, Hüseyin Doğan'ın kullandığı 55 NR 383 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Derbent Baraj Gölü'ne uçtu. Kazada Faik Öztürk yaralı olarak kurtarılırken, sürücü Hüseyin Doğan ve babası Ali Doğan ile Kamil Öztürk hayatını kaybetti.

8 yıl sonra yine baraja uçma

Kazada hayatını kaybeden Ali Doğan'ın küçük oğlu İbrahim Doğan(34), 29 Aralık 2013 tarihinde kullandığı 55 KN 986 plakalı kamyonet ile Altınkaya Baraj Gölü'ne uçmuştu. Kazada İbrahim Doğan hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Baba Ali Doğan, oğulları Hüseyin ve İbrahim Doğan benzer kazalarda hayatlarını kaybettiler.

Ahmet Şükrü Uluçay

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