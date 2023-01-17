Barajda sular çekildi, toprakta derin çatlaklar oluştu

Yeşilırmak üzerinde bulunan Almus Barajı kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Tarımsal sulama, elektrik enerjisi üretimi için su bırakılmasının yanı sıra yetersiz yağış ve kuraklığın da etkisiyle barajda su seviyesi yüzde 28'e düştü. Su seviyesinde düşüş yaşanması ise yöre halkının yanı sıra çiftçileri endişelendirdi. Tokat başta olmak üzere Amasya ve Samsun'dan geçen Yeşilırmak nehrini besleyen barajın son durumu havadan görüntülendi. Barajın doğduğu dere yatağında kuraklığın boyutu gözler önüne serildi. Suların çekildiği baraj yatağında kuruyan toprakta derin çatlaklar oluştu. Balıkçıların kullandığı tekne baraj gölünden metrelerce dışarıda kaldı.

Kuraklık yöre sakinlerini endişelendiriyor

Yöre sakinlerinden Kadir Dikmen, kış mevsiminde yeterince yağış almayan baraj gölünün kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Kuraklığın yaşandığı bölgedeyiz. Suyla kaplı alan tamamen kurumuş durumda. Kar olmadığı gibi yağmurunda yağmaması nedeni ile sular çekildi” dedi.

Esnaf Hüseyin Yücel, kış mevsiminin yağışız geçmesi durumda yaz aylarının çiftçiler açısından endişe verici olduğunu söyledi. Son 3-4 yıldır bölgede aynı manzaraların yaşandığını belirten Yücel, “Tokat, tarımda önemli bir konumda. Verimli topraklar bu barajdan sulanıyor. Baraj kurursa çiftçilerin durumu kötü” diye konuştu. Arısu köyü sakinlerinden Murat Yaşar Sönmez ise mevsimlerin yağışsız geçmesi nedeni ile barajdaki manzaranın endişe verici olduğunu kaydetti.

Nurhan İçmez



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