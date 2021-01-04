Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki Sır Barajında suların azalmasıyla gün yüzüne çıkan köyün ardından, yine aynı ilçedeki Menzelet Barajı içinde de bir yerleşim yeri suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

36 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık neticesinde yeniden gün yüzüne çıktı. Bölgede 17 Mayıs 2020 tarihinde kaydedilen görüntülerinde barajın dolu olduğu gözlemlenirken, bugün azalan yağışlar sonrası kuraklığın daha belirlin olduğu kaydedildi.

Yerleşim bölgesinde yer alan ev, mezarlık ve çeşme gibi yapıların kalıntıları hem kara hem de havadan görüntülendi. Köylüler eski yerleşim yerlerini gezerek hem geçmişi yad ediyor, hem de azalan su nedeniyle üzülüyor.