Barajın seviyesi yükseldi, kafeler sular altında kaldı

Toros Dağlarındaki karlarının erimesi ve yağışların bu sene fazla olması sebebiyle kuraklık nedeniyle kıyıdan 500 metre çekilen Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesi geçtiğimiz hafta artmaya başladı. Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan Amerikan Adası'ndaki işletmelere ait masalar, çocuk oyun alanları ve kameriyeler 8 Mayıs Pazar günü itibariyle adeta suyun içinde kaldı.

İşletmelerine ait bazı bölümler suyun içinde kalan esnaf ise kurtarabildiği kadar malzemesini kurtardı. Sular altında kalan işletmeler ise dron ile görüntülendi.

Gelen vatandaşlar geri döndü

Adaya hafta sonu piknik için gelen vatandaşlarda adanın bazı bölümlerinin de sular altında kaldığını görünce başka yerlere gitmek zorunda kaldığı da öğrenildi.

Adada uzun yıllardır kafe işleten Burhan Yalçın, “Su seviyesi gün geçtikçe artmaya başladı ancak son 1 haftadır üst düzeyde. Sandalye, masa ve bazı bölümler şuan gölün ortasında kaldı. 2 gün içerisinde sular altında kaldık. İnsanlar da artık gelmez oldu. İnsanlar buraya esnafların canlılığına gelirdi ama sular altında kalınca insanlarda da seyrekleşme oldu. Artık suların buharlaşması için sıcakları bekliyoruz” diye konuştu.

“40-45 masamızın dolu olması lazımken şuan kimse yok”

Emin Ozan Ataseven isimli işletmeciyse baraj kapaklarının açılarak suyun boşaltılması gerektiğini söyledi. Ataseven, “Yetkililerden baraj kapaklarının açılmasını istiyoruz. Burada bizim malzemelerimiz de zarar görüyor. İşçi sayımız 15 ancak şuan iş yapamadığımız için onlarda gelmiyor. Tek biz değil birçok işletme bu halde. Öğle saatlerinde normalde 40-45 masamızın dolu olması lazımdı ama şuan kimse yok” ifadelerini kullandı.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

