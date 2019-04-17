Barajlarda doluluk oranı son 4 yılın en yüksek seviyesinde

İSKİ'den alınan verilere göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranları bu dönem dikkate alındığında son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 90.44'e ulaşırken, Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranının yüzde 97.89 olduğu görüldü. Ayrıca verilere göre Alibey Barajı'nın doluluk oranının yüzde 95.31 olduğu gözlenirken, Terkos Barajı'nın da yüzde 97.66 seviyelerine ulaştığı gözlendi. Anadolu Yakası'nın şebeke suyunun büyük bir bölümünü karşılayan Ömerli Barajının son hali ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Ömerli Barajı`nın adeta tamamına yakınının dolduğu görülüyor. Toplam biriktirme hacmi 235 milyon 371 bin metre küp ile Çekmeköy ilçesi sınırlarında bulunan Ömerli Barajı su seviyesinin yüksekliği yanı sıra eşsiz güzelliği de görenleri hayran bıraktı.

Mustafa Biçer

