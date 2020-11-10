Barajlardaki su seviyesi düştü, yapılan açıklama sevindirdi

Kocaeli'de sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi nedeni ile kentin su ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü. Alınan verilere göre, barajda 12 milyon 220 bin metreküp su kaldı. Barajın seviyesinin büyük oranda düşmesi sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Sapanca Gölü'nden su alımına başladı. Konu ile ilgili İSU Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapılarak kentte su probleminin olmadığı belirtildi. Sapanca Gölü Terfi Merkezinden 3 pompa ile Başiskele Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisine şimdiye kadar, toplamda 7 milyon 113 bin 821 metreküp su alımı gerçekleştirildiğini duyuran İSU, ilde su sıkıntısının bulunmadığını açıkladı.

“C planı olarak hazır halde bekletilen derin su kuyuları devreye alınacaktır”

Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte şehre verilen su tüketimi azaldığının belirtildiği açıklamada, “Önümüzdeki dönemde mevsim normallerine bağlı olarak yağışlar beklenmektedir. Buna rağmen İSU Genel Müdürlüğü olarak yaşanabilecek her türlü susuzluk riskine karşı gerekli önlemler alınmıştır. Sapanca gölünün yanı sıra ihtiyaç halinde C Planı olarak hazır halde bekletilen derin su kuyuları devreye alınacaktır. Ayrıca, Kandıra Namazgah Barajı'nda bugün itibariyle yüzde 60 oranında olmak üzere 13 milyon 640 bin metreküp su bulunmaktadır. Namazgah Barajı'ndan Kandıra ve çevresi ile İzmit, Körfez ve Derince ilçelerinin kırsal yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacı karşılanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Cihan Atik