Barakada ölü bulunan yabancı uyruklu şahısın katil zanlıları yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çatalca'da bulunan bir serada erkek cesedi bulunduğu bilgisini aldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, maktulün serada bulunan tek odalı bir barakada öldürüldüğünü muhtemelen bir cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayın cinayet olduğunu değerlendiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri her türlü delili değerlendirerek titiz ve ısrarlı takibini başlattı.

Yüzlerce Kamera ile Adım Adım Takip

Cinayet olayının faillerini tespit edip yakalamak için harekete geçen İstanbul JASAT ekipleri çevredeki kameraları tek tek incelemeye başladı. 127 farklı bölgede Çatalca, Büyükçekmece, Bahçelievler, Yenibosna, Fatih, Sultangazi, Sakarya, Bursa'da bulunan kamera kayıtlarından yaklaşık 600 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri müteakiben bu şahısların aynı serada çalışan Afganistan uyruklu Asadullah W., Janzeep K. ve Shahed S. olduğunu tespit etti. Şahıslar belirlendikten sonra İstanbul Gaziosmanpaşa'daki adreslerinde bulunamadı ve güvenlik kameralarından takiplerine devam edilerek şahısların Sakarya iline geçtikleri tespit edildi. Israrlı takibe devam eden JASAT ekipleri,Sakarya'dan Bursa'ya geçtiklerini tespit etti. Faillerin Bursa Osmangazi'de oldukları belirledi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineye geçen JASAT ekipleri Osmangazi'de belirlenen adrese operasyon yapılmasını sağladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığının JASAT ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla cinayet zanlısı 3 şüpheliyi kanlı tişörtleri ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

İstanbul'a getirilip sorguları yapılan şüpheli şahıslar JASAT ekiplerinin topladığı delilleri görünce maktul ile aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü maktul ile kavga ettiklerini ve Nazar Mohammed'i döverek öldürdüklerini itiraf etmek zorunda kaldılar. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüphe çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.