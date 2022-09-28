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Barbaros Hayreddin Paşa Camii, açılış için gün sayıyor

Barbaros Hayreddin Paşa Camii, açılış için gün sayıyor
Barbaros Hayreddin Paşa Camii, açılış için gün sayıyor

Temeli 2 yıl önce atılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii açılışı için gün sayıyor. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nin benzeri olarak tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii havadan görüntülendi. 20 bin kapasiteli Barbaros Hayreddin Paşa Camiinin iç ve dış dekorasyonunda kullanılan martı ve mavi tonlu renkler dikkat çekiyor.

Barbaros Hayreddin Paşa Camii, açılış için gün sayıyor - Tıkla İzle

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden öykünerek tasarlanan Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin büyük bir kısmı tamamlandı. Levent'te yapımına 2 yıl önce başlanılan 20 bin kapasiteli Hayrettin Paşa Camisi ibadete açıldığında Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camii'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak. Açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2022 yılı bitmeden yapılması planlanan cami adını Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden olan Barbaros Hayreddin Paşa'dan alıyor. Bu sebeple de caminin iç ve dış dekorasyonunda martı, mavi rengi ve mavi tonlu renklerin sık kullanıldığı görülüyor.

Deniz Zeybek - Emre Baba

 



 

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