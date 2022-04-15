Barcelona, Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Gecenin sürpriz sonucuna E. Frankfurt imza attı.

Alman ekibi, Barcelona'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. West Ham United, deplasmanda Lyon'u 3-0 yenerken, Rangers ise uzatmaya giden maçta Braga'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.

Bu maçların ardından Leipzig ile Rangers, West Ham United ile Eintracht Frankfurt eşleşti. Yarı final ilk maçları 28 Nisan'da rövanş ise 5 Mayıs'ta oynanacak. Avrupa'nın ikinci büyük futbol organizasyonundaki kupanın sahibi 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda belli olacak.