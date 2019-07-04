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Barcelona, Brandon Davies'i transfer etti

Barcelona, Brandon Davies'i transfer etti
Barcelona, Brandon Davies'i transfer etti

İspanyol ekibi Barcelona, son olarak Zalgiris Kaunas'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Brandon Davies ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek sezonda her kulvarda iddialı olmak isten İspanyol temsilcisi Barcelona, transferlerde hızlı davranıyor. Barça, bu doğrultuda geride kalan sezonu Zalgiris Kaunas'ta geçiren ABD'li basketbolcu Brandon Davies ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Davies ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Barcelona son olarak kadrosuna Cory Higgins'i katmıştı. 

Geçtiğimiz sezon Zalgiris ile THY Euroleague'de play-off oynayan 27 yaşındaki basketbolcu, sezonu 14.2 sayı, 5.5 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları ile tamamladı. Başarılı basketbolcu, bu performansı ile aynı zamanda Euroleague'de de yılın en iyi 5'ine seçildi. 

Brandon Davies kariyerinde daha öncede Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets gibi NBA takımlarında da forma giymişti.  

Oğuzhan Ort

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