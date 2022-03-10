Barcelona Galatasaray Maç Anlatımı

BARCELONA 0-0 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
3' Atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Ferran Torres'ten önce Marcao topu kornere attı.
6' Soldan Alba'nın ortasında ceza sahasında Torres'in kötü vuruşunda top yandan dışarı gitti.
10' Barcelona, oyunu Galatasaray yarı sahasına yıktı. Temsilcimiz bu dakikalarda hücuma çıkmakta zorlanıyor.
15' Kerem'in pasıyla solda topla buluşan Berkan'ın yerden ortasında top kaleci Ter Stegen'de kaldı.
26' Ceza yayının hemen dışında tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Depay geldi. Depay'ın müthiş vuruşunda kaleci Pena topu direk dibinden müthiş çıkardı.
31' Galatasaray'da Berkan Kutlu, Pedri'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Berkan Kutlu
35' Barcelona'da Depay, Boey'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Memphis Depay
39' GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Soldan nefis çalımlarla ceza sahasına giren Kerem'in vuruşunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.
40' Sağdan Feghouli'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. Pozisyonun ardından yardımcı hakem bayrağını kaldırdı: Ofsayt.
Pozisyon 42' PENA MÜTHİŞ ÇIKARDI! Soldan Depay'ın uzak kale direğine plase vuruşunda kaleci Pena topu parmaklarının ucuyla çıkardı.
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İLK 11'LER
BARCELONA: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo, Eric Garcia, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez, Pedri Gonzalez, Memphis Depay, Adama Traore, Ferran Torres.
GALATASARAY: Inaki Pena, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed.